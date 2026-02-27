Chuva forte atinge mais uma cidade de Minas e deixa vias alagadas

Chuva não dá trégua na Zona da Mata, onde cidades como Juiz de Fora, Ubá e Martins Soares tentam se recuperar depois dos temporais - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

A chuva forte voltou a atingir mais uma cidade da Zona da Mata e provocou alagamentos em Cataguases (MG) na tarde dessa quinta-feira (26/2).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a Avenida Astolfo Dutra tomada pela água. Em outra gravação, o Rio Pomba, principal curso d’água que corta a cidade, aparece com o nível elevado, próximo à altura da ponte.

No início da semana, outros municípios da região também foram atingidos pelos temporais, como Juiz de Fora (MG), Ubá (MG) e Martins Soares (MG), que registraram alagamentos e deslizamentos.

De acordo com boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais às 22h30 dessa quinta-feira, o número de mortes causadas pelas chuvas na Zona da Mata chegou a 62. São 56 vítimas em Juiz de Fora e seis em Ubá.