Vídeo de cãozinho resgatado por bombeiros em MG emociona internautas

O perfil do Instagram do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) divulgou nesta quinta-feira (26/2) o vídeo do resgate de um cachorrinho, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O animal, chamado Pumba, foi retirado de escombros causados pelo forte temporal que atinge a região.

No vídeo, os bombeiros mostram o cachorro sendo retirado de um buraco. O animal estava preso na própria casinha.

As chuvas fortes que atingem os municípios de Juiz de Fora e Ubá desde a última segunda-feira (23/2) causaram a morte de ao menos 64 pessoas, segundo o CBMG. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) já identificou 53 vítimas. Oito pessoas estão desaparecidas na região. O número de desalojados é de 4.706 pessoas. Juiz de Fora é a cidade mais afetada pelas chuvas, com 56 óbitos.