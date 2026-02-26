InícioBrasil
Vídeo de cãozinho resgatado por bombeiros em MG emociona internautas

'Pumba' foi retirado de escombros em Juiz de Fora, cidade mais atingida pelos temporais que assolam Zona da Mata mineira

Pumba foi retirado dos escombros consciente - (crédito: CBMG/Divulgação)
O perfil do Instagram do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) divulgou nesta quinta-feira (26/2) o vídeo do resgate de um cachorrinho, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O animal, chamado Pumba, foi retirado de escombros causados pelo forte temporal que atinge a região.

No vídeo, os bombeiros mostram o cachorro sendo retirado de um buraco. O animal estava preso na própria casinha.

As chuvas fortes que atingem os municípios de Juiz de Fora e Ubá desde a última segunda-feira (23/2) causaram a morte de ao menos 64 pessoas, segundo o CBMG. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) já identificou 53 vítimas. Oito pessoas estão desaparecidas na região. O número de desalojados é de 4.706 pessoas. Juiz de Fora é a cidade mais afetada pelas chuvas, com 56 óbitos. 

 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
26/02/2026
