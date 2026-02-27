InícioBrasil
Caminhão partirá com doações às vítimas das chuvas em Juiz de Fora e Ubá

Campanha mobiliza voluntários, arrecada itens essenciais e organiza pontos de coleta em Belo Horizonte

Voluntários se mobilizam para organizar donativos destinados às famílias afetadas - (crédito: AFP)
A Arquidiocese de Belo Horizonte inicia neste sábado (28/2) o envio de ajuda humanitária às cidades de Juiz de Fora e Ubá, atingidas pelas fortes chuvas na Zona da Mata mineira. O primeiro caminhão com doações parte às 10h, da Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, no bairro Lagoinha, marcando o início da operação de apoio às famílias afetadas.

Nesta sexta-feira (27/2), a Catedral Cristo Rei recebeu um caminhão carregado de água mineral destinado à região atingida. A campanha segue focada na arrecadação de itens considerados prioritários neste momento, como água potável, alimentos, material de limpeza e produtos de higiene pessoal.

Além das doações, a ação convoca voluntários para auxiliar na triagem e organização dos donativos. As inscrições estão abertas por meio de formulário on-line.

Os trabalhos com os voluntários começam em 2 de março, com atuação principal na Catedral Cristo Rei, que funciona como polo logístico da campanha.

As doações podem ser entregues 24 horas por dia na Catedral Cristo Rei (Rua Campo Verde, 165, bairro Juliana). Também recebem donativos o Vicariato Episcopal para Ação Social da Arquidiocese de Belo Horizonte (Rua Além Paraíba, 208, bairro Lagoinha), de segunda a sábado, das 8h às 16h, e as unidades do Colégio Santa Maria Minas. A campanha conta ainda com o apoio do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Conceição dos Pobres e do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia

A ação solidária segue em caráter contínuo e busca garantir apoio emergencial às famílias atingidas.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer

Por Thamires Pinheiro*
postado em 27/02/2026 16:34
