Morte de estudante comove comunidade escolar em Pirenópolis

Júlia Gonzaga de Oliveira, de 17 anos, estudante do Colégio da Polícia Militar do estado de Goiás Christovam de Oliveira, em Pirenópolis (GO), morreu após ser atropelada na frente da escola, nesta quinta-feira (26/2). A tragédia causou comoção nas redes sociais e entre colegas e professores da jovem.

Júlia chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil. Ela estava no 3º ano do ensino médio e estudava no colégio desde o 6º ano do fundamental.

No perfil do escola no Instagram, foram publicadas homenagens à jovem, que era guarda-bandeira da turma. Um vídeo mostra o momento do sepultamento, feito com honras militares pelos estudantes e acompanhado por familiares, amigos e membros da escola. “Que sua trajetória, marcada por convivência, carinho e lembranças especiais, permaneça para sempre em nossos corações”, diz a publicação.

Amigos e conhecidos da estudante deixaram mensagens de solidariedade e saudade nos comentários. “Dilacera o coração, uma tristeza enorme”, disse uma pessoa. “Deus conforte os pais, família e amigos. Não consigo mensurar a dor”.

“Como vou olhar pra loja e não te ver? Quem vai me tirar os melhores risos? Quem vai me dar os melhores conselhos?”, escreveu outra. “Você será lembrada sempre transmitindo felicidades, risos e momentos maravilhosos”.