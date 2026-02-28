Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (28/2), seis loterias: os concursos 2978 da Mega-Sena; o 6964 da Quina; o 3624 da Lotofácil; 333 da +Milionária; o 2361 da Timemania e o 1182 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 142 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 06-13-50-09-42-20.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 16-09-02-25-05-22-18-24-11-23-01-04-13-06-12.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve os seguintes números sorteados: 03-30-58-09-56.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 8 milhões apresentou o seguinte resultado: 19-51-38-76-44-35-63. O time do coração é o 74 (Tocantinópolis).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 26 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 43-20-28-37-01-40. Os trevos sorteados foram: 2-6.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 600 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 15-30-18-09-24-19-22. O mês da sorte é 03, março.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra: