Homem morre quatro dias depois de levar picada de cobra cascavel

Homem morre quatro dias após levar picada de cobra cascavel em MG - (crédito: Redes Sociais/Divulgação)

Um homem de 39 anos morreu depois de levar uma picada de uma cobra cascavel na zona rural de Frutal, no Triângulo Mineiro. O acidente com o animal peçonhento ocorreu no último sábado (21/2), quando Cristiano Alves Ribeiro, inicialmente, foi encaminhado ao Hospital Municipal Frei Gabriel, onde recebeu os primeiros cuidados e o protocolo de soro antiofídico. Neste hospital ele ficou internado até a segunda-feira (23/2).

Segundo informações divulgadas por amigos de Cristiano em redes sociais, o estado dele agravou-se e ele precisou ser transferido para um hospital em Uberaba, onde morreu na noite dessa quarta-feira (25/2).

O corpo de Cristiano foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Uberaba, onde passou por necropsia. Depois disso, ele foi liberado para Frutal, onde foi velado e sepultado nesta quinta-feira (26/2).

Orientações

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ao ser picado por uma cascavel, a ação mais importante é procurar ajuda médica (SAMU 192 ou hospital) imediatamente, pois o soro antiofídico é o único tratamento eficaz.

Também é necessário manter a vítima calma, deitada com o local da picada elevado, que deve ser lavado com água e sabão. Também é importante que se retire joias ou roupas apertadas.

O CBMMG também destaca que ao ser picado por uma cobra cascavel, o tempo é crucial, pois o veneno da cascavel (crotálico) é neurotóxico e afeta o sistema nervoso, podendo causar paralisia e insuficiência respiratória.

As ações imediatas devem ser:

- Ligue imediatamente 193 (Bombeiros) ou 192 (SAMU) para socorro médico.

- Mantenha a calma e afaste-se da cobra. Evite movimentos bruscos para não acelerar a circulação sanguínea e a absorção do veneno.

- Lave o local da picada apenas com água e sabão ou com água corrente para higienizar a área.

- Mantenha o membro picado elevado, o que ajuda a reduzir o inchaço.

- Beba bastante água.

- Se possível, tire uma foto da cobra para ajudar na identificação da espécie pelo médico, facilitando o uso do soro correto.

- Remova acessórios como anéis, pulseiras, relógios ou calçados apertados, pois o local da picada vai inchar.

O que NÃO fazer:

- Não faça torniquete! Isso corta a circulação, piora o veneno no local e aumenta drasticamente o risco de necrose e amputação.

- Não corte, fure ou aperte o local da picada.

- Não tente sugar o veneno. Essa ação não remove o veneno e aumenta o risco de infecção local.

- Não passe pó de café, álcool, ervas ou qualquer substância no local.