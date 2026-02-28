Chega a 70 o número de mortes na Zona da Mata; buscas entram no 5º dia

O número de vítimas das fortes chuvas que atingem a Zona da Mata desde segunda-feira (23/2) chegou a 70 neste sábado (28/2), conforme dados consolidados pelas forças de segurança. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ainda não incluiu oficialmente a última vítima em seu balanço.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na manhã deste sábado (28/2) às 10h07, o corpo de um homem de 48 anos foi localizado pelo Corpo de Bombeiros, sob os escombros de três casas que desabaram no Bairro Linhares, em Juiz de Fora (MG). O resgate aconteceu no quinto dia de buscas por desaparecidos. A ausência de chuva durante a noite de sexta-feira (27/2) e na madrugada deste sábado favoreceu o trabalho das equipes, já que o solo permanece encharcado e há restrições ao uso de maquinário pesado em áreas de relevo acidentado.

Com a confirmação da morte, resta oficialmente um desaparecido em Juiz de Fora, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: o menino Pietro Cesar Teodoro Freitas, de 9 anos, vítima de deslizamento no Bairro Paineiras.

Na quinta-feira (26/2), foi encontrado o corpo de sua irmã, Sophia Teodoro Reis Oliveira, de 6 anos. A mãe das crianças, a técnica de enfermagem Jaqueline Teodoro de Fátima Vicente, de 32 anos, chegou a ser socorrida com vida, mas morreu após dar entrada em unidade de saúde. O deslizamento ocorreu na madrugada de terça-feira (24/2) e atingiu o primeiro pavimento de um prédio e duas casas.

Leia também: CNJ decide afastar desembargador

A Polícia Civil informa que 63 corpos deram entrada no Posto Médico-Legal (PML) de Juiz de Fora, dos quais 62 já foram identificados e 56 liberados às famílias. O órgão contabiliza 63 mortes e um desaparecido no município. Já o Corpo de Bombeiros registra 60 óbitos na cidade, pois considera apenas as vítimas retiradas sem vida dos escombros pelas equipes militares.

A PCMG inclui no total pessoas que morreram após serem socorridas, vítimas resgatadas por terceiros e casos em que a remoção não foi realizada pelos bombeiros. Segundo a instituição, todas as mortes tiveram como causa o soterramento, entre elas as de 15 menores de idade.

Em Ubá, são seis mortes confirmadas e dois homens, de 35 e 50 anos, seguem desaparecidos. Todos os corpos encontrados no município foram identificados e liberados às famílias. Entre as vítimas estão três mulheres, de 77, 65 e 32 anos, e três homens, de 74, 48 e 35 anos.

Juiz de Fora contabiliza 700 pessoas desabrigadas e 3.500 desalojadas. Em Ubá, são 25 desabrigados e 396 desalojados. O balanço aponta ainda que 51 pessoas foram resgatadas com vida em Juiz de Fora e 145 em Ubá.

O governo de Minas informou que destinou R$ 8,3 milhões em recursos emergenciais para Ubá, voltados à Atenção Primária à Saúde, ações imediatas e reforço no fornecimento de medicamentos. Também foram enviados 7,5 mil frascos de hipoclorito de sódio e 5 mil doses da vacina contra hepatite A. Na área de infraestrutura, máquinas pesadas foram mobilizadas para limpeza e desobstrução de vias, e o DER-MG liberou a ponte no km 689 da MGC-120. Ao todo, 4.300 itens de ajuda humanitária foram encaminhados à Zona da Mata, sendo 780 destinados a Ubá.

As buscas continuam com atuação de bombeiros, voluntários, militares do Exército Brasileiro e cães farejadores. A estabilidade do tempo é considerada fundamental para o avanço das operações na região.