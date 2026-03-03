Governo do RJ exonera pai de acusado por estupro coletivo

Câmeras de segurança do prédio registraram o momento da chegada e saída dos jovens ao prédio - (crédito: Reprodução)

O pai de um dos acusados de envolvimento no estupro coletivo de uma jovem de 17 anos, no dia 31 de janeiro, em Copacabana (RJ), foi exonerado do cargo de subsecretário do governo do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro nesta terça-feira (3/3).

José Carlos Costa Simonin, subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa, é pai de Vitor Hugo Oliveira Simonin, 18 anos, que até o momento encontra-se foragido.

Em nota ao Correio, o órgão informou que a medida foi adotada no âmbito administrativo, com o objetivo de "resguardar a integridade institucional e assegurar a condução responsável dos fatos noticiados".

Mais cedo, dois dos acusados se entregaram à polícia: Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19 anos e João Gabriel Xavier Berthô, da mesma idade. Há ainda um outro jovem, menor de idade, que aguarda inquérito entregue ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que pede a apreensão do adolescente por fato análogo ao crime.

Por se tratar de uma pessoa com menos de 18 anos, a identidade dele não foi divulgada.

O Correio não conseguiu contato com o subsecretário, até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto para possíveis manifestações.

Entenda

Os quatro jovens são acusados de atrair uma jovem de 17 anos para um apartamento localizado em Copacabana, Zona Sul do Rio, em um crime caracterizado pela polícia como "emboscada planejada". Na noite de 31 de janeiro, a vítima relatou que foi convidada pelo ex-namorado, um adolescente de 17 anos, para ir ao imóvel. Ele teria pedido que ela levasse uma amiga, mas, como não conseguiu companhia, a jovem foi sozinha.

Ainda no elevador, o rapaz avisou que outros amigos estariam no local e sugeriu que fariam “algo diferente”. A adolescente disse ter recusado. No apartamento, ela foi levada para um quarto e, enquanto mantinha relação sexual com o ex-namorado, outros quatro jovens entraram no cômodo.

A vítima contou que, após insistência, concordou apenas que eles permanecessem no quarto, desde que não a tocassem. Conforme o relato prestado à polícia, os rapazes tiraram a roupa, passaram a beijá-la e apalpá-la e a forçaram a praticar sexo oral, além de submetê-la à penetração.

Ela afirmou ter sofrido agressões físicas, como tapas, socos e um chute na região abdominal. Segundo o depoimento, tentou sair do quarto, mas foi impedida.

Confira nota completa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro:

"A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos informa que o subsecretário José Carlos Simonin será exonerado nesta terça-feira, 3 de março. A medida foi adotada no âmbito administrativo, visando resguardar a integridade institucional e assegurar a condução responsável dos fatos noticiados. As investigações seguem sob responsabilidade das autoridades competentes.

A Pasta reafirma seu compromisso com a dignidade humana e a preservação da vida."