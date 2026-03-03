2º acusado de estupro coletivo no Rio se entrega à polícia; outros 2 estão foragidos

Câmeras de segurança do prédio registraram o momento da chegada e saída dos jovens ao prédio. - (crédito: Reprodução)

João Gabriel Xavier Berthô, 19 anos, o segundo acusado de envolvimento no estupro coletivo contra uma jovem de 17 anos, em Copacabana (RJ), se entregou na 10º DP (Botafogo), na tarde desta terça-feira (3/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mais cedo, um outro envolvido, Mattheus Verissimo Zoel Martins, que tem a mesma idade, também se apresentou na 12º DP (Copacabana) acompanhado de seus advogados. Ambos os acusados não quiseram prestar esclarecimentos à imprensa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Há ainda outros dois investigados que estão foragidos até o momento: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18, e Vitor Hugo Oliveira Simonin, 18.

Além disso, um outro jovem, que é menor de idade, também está envolvido. A Polícia Civil enviou uma representação ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pedindo pela apreensão do adolescente por fato análogo ao crime. O caso será analisado pela Vara da Infância e da Juventude.

Por se tratar de uma pessoa com menos de 18 anos, a identidade dele não foi divulgada.

Anteriormente, a Justiça do Rio já havia negado pedidos de habeas corpus apresentados por três dos quatro suspeitos, todos com mais de 18 anos. Eles tentaram suspender as prisões preventivas, mas o desembargador Luiz Noronha Dantas, da 6ª Câmara Criminal, indeferiu os recursos.

Um dos foragidos, Vitor Hugo Oliveira Simonin, é filho de José Carlos Costa Simonin, subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

Leia também: Escola federal do RJ repudia caso de estupro coletivo contra adolescente

Entenda

O crime ocorreu na noite de 31 de janeiro, em um apartamento em Copacabana, Zona Sul do Rio. A vítima relatou que foi convidada pelo ex-namorado, um adolescente de 17 anos, para ir ao imóvel. Ele teria pedido que ela levasse uma amiga, mas, como não conseguiu companhia, a jovem foi sozinha.

Ainda no elevador, segundo o depoimento, o rapaz avisou que outros amigos estariam no local e sugeriu que fariam “algo diferente”. A adolescente disse ter recusado. No apartamento, ela foi levada para um quarto e, enquanto mantinha relação sexual com o ex-namorado, outros quatro jovens entraram no cômodo.

Leia também: Decisão que absolveu estuprador foi publicada com trecho em IA

A vítima contou que, após insistência, concordou apenas que eles permanecessem no quarto, desde que não a tocassem. Conforme o relato prestado à polícia, os rapazes tiraram a roupa, passaram a beijá-la e apalpá-la e a forçaram a praticar sexo oral, além de submetê-la à penetração.

Ela afirmou ter sofrido agressões físicas, como tapas, socos e um chute na região abdominal. A vítima ainda contou que tentou sair do quarto, mas foi impedida.

O Correio tentou contato, mas não conseguiu localizar a defesa dos acusados.