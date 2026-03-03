InícioBrasil
Réu por estupro coletivo se entrega; três seguem foragidos no Rio

Mattheus Verissimo Zoel Martins se apresentou à 12ª DP, em Copacabana; Justiça já havia negado habeas corpus aos investigados e denúncia do MPRJ foi aceita

Câmeras de segurança do prédio registraram o momento da chegada e saída dos jovens ao prédio. - (crédito: Reprodução)
Um dos foragidos no caso do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos se entregou à polícia na manhã desta terça-feira (3/3), no Rio de Janeiro. Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19 anos, compareceu à 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana) acompanhado de advogados.

Com a apresentação dele, três investigados continuam foragidos: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos; João Gabriel Xavier Bertho, de 19; e Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18. Os quatro se tornaram réus após o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) oferecer denúncia, que foi aceita pela Justiça.

Polícia Civil procura jovens identificados no caso do estupro coletivo de uma adolescente
Antes da entrega de Mattheus, a Justiça do Rio já havia negado pedidos de habeas corpus apresentados por três dos quatro suspeitos, todos com mais de 18 anos. Eles tentaram suspender as prisões preventivas, mas o desembargador Luiz Noronha Dantas, da 6ª Câmara Criminal, indeferiu os recursos. 

Um dos foragidos, Vitor Hugo Oliveira Simonin, é filho de José Carlos Costa Simonin, subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Diante da repercussão, a secretária estadual da Mulher, Rosangela Gomes, afirmou ter recebido as denúncias “com profunda indignação e tristeza” e declarou que a pasta presta apoio jurídico e psicológico à adolescente e à família. 

De acordo com o inquérito da 12ª DP, o crime ocorreu na noite de 31 de janeiro, em um apartamento em Copacabana, Zona Sul do Rio. A vítima relatou que foi convidada pelo ex-namorado, um adolescente de 17 anos, para ir ao imóvel. Ele teria pedido que ela levasse uma amiga, mas, como não conseguiu companhia, a jovem foi sozinha.

Ainda no elevador, segundo o depoimento, o rapaz avisou que outros amigos estariam no local e sugeriu que fariam “algo diferente”. A adolescente afirmou que recusou. No apartamento, ela foi levada para um quarto e, enquanto mantinha relação sexual com o ex-namorado, outros quatro jovens entraram no cômodo.

A vítima contou que, após insistência, concordou apenas que eles permanecessem no quarto, desde que não a tocassem. Conforme o relato prestado à polícia, os rapazes tiraram a roupa, passaram a beijá-la e apalpá-la e a forçaram a praticar sexo oral, além de submetê-la à penetração. 

Ela afirmou ter sofrido agressões físicas, como tapas, socos e um chute na região abdominal. Segundo o depoimento, tentou sair do quarto, mas foi impedida.

O adolescente que convidou a vítima responde por ato infracional análogo ao crime de estupro. O procedimento foi desmembrado e encaminhado à Vara da Infância e Juventude, que ainda não havia decidido sobre eventual apreensão. Por se tratar de uma pessoa com menos de 18 anos, a identidade dele não foi divulgada.

Exame de corpo de delito

Após sair do imóvel, a adolescente enviou um áudio ao irmão dizendo acreditar que havia sido vítima de estupro. Em seguida, contou à avó e procurou a delegacia para registrar a violação.

O exame de corpo de delito apontou lesões compatíveis com violência física. A perícia identificou infiltrado hemorrágico e escoriação na região genital, além de sangue no canal vaginal. Também foram descritos grupos de manchas nas regiões dorsal e glúteas. Materiais foram coletados para exames genéticos e análise de DNA.

A câmera de segurança do prédio registrou a saída da vítima do imóvel. O suspeito com quem a jovem havia se relacionado anteriormente a acompanhou até o elevador e voltou para o apartamento fazendo gestos que os investigadores descrevem como de “comemoração”.

A reportagem do Correio ainda não localizou a defesa dos acusados. O espaço segue aberto para manifestações.

