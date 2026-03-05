InícioBrasil
MPSP e PF prendem 11 em operação sobre corrupção policial e lavagem de dinheiro

PF realiza 2ª fase da Operação Paroxismo - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)
PF realiza 2ª fase da Operação Paroxismo - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo cumpriram 11 mandatos de prisão durante a Operação Bazaar, deflagrada nesta quinta-feira (5/3), que investiga um esquema de corrupção policial ligado à proteção de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro.

De acordo com as investigações, o grupo, formado por policiais civis, advogados, doleiros, operadores financeiros, atuava de forma estruturada para garantir a continuidade das atividades ilegais e impedir a responsabilização de seus integrantes.

Segundo o MP, o esquema incluía pagamentos regulares de propina a agentes públicos, que em troca atuariam para proteger a organização. Entre as práticas apontadas estão fraude processual, manipulação de procedimentos investigativos e destruição de provas em inquéritos policiais.

A ação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, com apoio da Polícia Federal. Além das prisões, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e seis mandados de intimação relacionados a medidas cautelares diversas da prisão.

A Polícia Civil, em nota enviada ao Correio, afirmou que "não compactua com desvios de conduta por parte de seus integrantes e adotará todas as medidas legais e disciplinares cabíveis caso sejam confirmadas quaisquer irregularidades". 

Por Raphaela Peixoto
postado em 05/03/2026 07:52 / atualizado em 05/03/2026 07:53
