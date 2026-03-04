PF investiga fraudes na saúde em Macapá; prefeito é afastado

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (4/3), a segunda fase da Operação Paroxismo sobre um esquema de fraude à licitação relacionado a contrato firmado pela Secretaria Municipal de Saúde de Macapá. Segundo a PF, há indícios de participação de agentes públicos e empresários em um esquema voltado ao direcionameninvestigato da licitação, ao desvio de recursos públicos e à lavagem de dinheiro no projeto de engenharia e na execução das obras do Hospital Geral Municipal da capital amapaense.

Ao todo, são cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Macapá (AP), Belém (PA) e Natal (RN). As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também determinou o afastamento de servidores públicos de seus cargos por 60 dias.

De acordo com o G1, entre os afastados estão o prefeito de Macapá, Dr. Furlan (PSD), o vice-prefeito, Mário Neto (Podemos), a secretária municipal de Saúde, Erica Aymoré, e o presidente da Comissão Permanente de Licitação da prefeitura.

