Operação desmantela grupo que fornecia drogas para regiões do DF

A Polícia Civil (PCDF) desencadeou, nesta terça-feira (3/3), a operação Fogo Cruzado contra um grupo suspeito de fornecer drogas a diversas regiões do DF. Segundo a investigação, a organização criminosa era comandada por traficantes de Goiás e da capital, que dividiam funções na distribuição e venda dos entorpecentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ação foi coordenada pela Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, região onde o grupo concentrava a maior parte das vendas. A “clientela” era composta tanto por traficantes locais quanto por usuários.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As buscas policiais ocorreram nas casas de três integrantes da organização criminosa, em Valparaíso de Goiás e em Santa Maria. Duas pessoas foram presas em flagrante durante a entrega de dois tabletes de maconha, com 2kg no total, a um comprador.

Em uma das casas alvo, um dos traficantes escondia R$ 20 mil em espécie e em tabletes fracionados de maconha. Próximo à residência, foram encontradas duas balanças de precisão e 16 tabletes de maconha escondidos em um container.

Na sequência, em outro endereço relacionado ao mesmo traficante, a equipe foi recebida com tiros pelo morador. Ele foi preso por tentativa de homicídio e alegou, na delegacia, ser Colecionador, Atirador e Caçador (CAC). Justificou os disparos por ter acordado atordoado.

