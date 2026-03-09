Professor de dança é morto em Belo Horizonte com facada no pescoço

Diretor artístico e professor de dança é morto em BH - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

Um homem foi morto com uma facada no pescoço no Bairro Jardim Alvorada, na Região da Pampulha em Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (9/3). Luís Carlos dos Reis, de 56 anos, era diretor artístico e professor de dança.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma vizinha viu alguém saindo da casa da vítima com uma televisão e alertou uma sobrinha de Luís Carlos, que entrou na casa e encontrou o corpo. A PM foi chamada por volta das 5h30.

A Polícia Civil investiga o caso e afirmou que a perícia compareceu ao local quando foi acionada para realizar a coleta de vestígios e informações. Até o momento, ninguém foi preso.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames de necropsia.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro



