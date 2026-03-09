Professor de dança é morto em Belo Horizonte com facada no pescoço

Um homem foi morto com uma facada no pescoço no Bairro Jardim Alvorada, na Região da Pampulha em Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (9/3). Luís Carlos dos Reis, de 56 anos, era diretor artístico e professor de dança.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma vizinha viu alguém saindo da casa da vítima com uma televisão e alertou uma sobrinha de Luís Carlos, que entrou na casa e encontrou o corpo. A PM foi chamada por volta das 5h30.
Saiba Mais
- Brasil Governo libera R$ 266,5 milhões para Minas Gerais após temporais
- Brasil Marco Legal da Primeira Infância completa 10 anos com avanços e desafios
- Brasil Mulheres vão às ruas contra feminicídio
- Brasil Portas abertas para mulheres no Alto-Comando militar
- Brasil Filho de 10 anos liga para PM após mãe ser vítima de feminicídio
- Brasil Professor é assassinado a facadas em Brasília de Minas
A Polícia Civil investiga o caso e afirmou que a perícia compareceu ao local quando foi acionada para realizar a coleta de vestígios e informações. Até o momento, ninguém foi preso.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames de necropsia.
* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro