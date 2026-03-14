Mega-Sena acumulada sorteia neste sábado prêmio de R$ 75 milhões

As seis dezenas do concurso 2.984 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 75 milhões.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Saiba Mais
- Brasil Morre, aos 80 anos, Lêda Rivas, ex-editora do Diário de Pernambuco
- Brasil Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta
- Brasil Homem é preso por racismo após ofender guia turístico
- Brasil ECA Digital tenta frear a adultização nas redes sociais
- Brasil Decisão judicial destrava licenciamento da BR-319, mas precisa de votação
- Brasil Homem liga pra casal, diz que é de facção e consegue R$ 11 mil em Pix
Por Agência Brasil
postado em 14/03/2026 10:35