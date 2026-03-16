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Rio de Janeiro

Criminosos usam ônibus como barricadas em operação na Zona Oeste do Rio

Cinco coletivos foram sequestrados e usados como barricadas na Praça Seca durante ação da Polícia Militar no Complexo da Covanca; um suspeito morreu após troca de tiros

Durante o confronto um suspeito foi baleado - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Durante o confronto um suspeito foi baleado - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Criminosos sequestraram pelo menos cinco ônibus e os utilizaram como barricadas na manhã desta segunda-feira (16/3) na região da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ação ocorreu durante uma operação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro no Complexo da Covanca e foi registrada em vídeos que circulam nas redes sociais.

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As imagens mostram veículos atravessados na pista da Rua Cândido Benício, uma das principais vias da região, enquanto motoristas e passageiros deixam os coletivos. Os ônibus tiveram as chaves retiradas pelos criminosos e foram posicionados para bloquear o tráfego.

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Segundo a polícia, agentes do 18º BPM realizavam uma operação na comunidade quando perceberam a movimentação de suspeitos tentando sequestrar os veículos. Ao notarem a aproximação das equipes policiais, os criminosos teriam iniciado uma troca de tiros.

Durante o confronto, um suspeito foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e levado para a UPA da Taquara, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola.

 

Além dos ônibus, criminosos tomaram um caminhão e chegaram a posicionar caçambas de lixo na via, ampliando o bloqueio e agravando os transtornos no trânsito.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

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Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 16/03/2026 19:40
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