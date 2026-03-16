Adolescente esfaqueia três alunos em escola estadual de Pernambuco

Um adolescente esfaqueou três alunos em uma escola de ensino fundamental e médio em Pernambuco nesta segunda-feira (16/3). A unidade de ensino fica na cidade de Barreiros, Zona da Mata Sul pernambucana. As vítimas são três meninas. Segundo a governadora do estado, Raquel Lyra (PSD), elas ficaram feridas mas estão fora de perigo.
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A ocorrência foi registrada por volta das 7h30, antes mesmo das aulas começarem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento às vítimas, que foram atendidas no local e encaminhadas para hospitais da região. A adolescente que foi ferida mais gravemente levou três facadas nas costas e foi transferida para um hospital em Palmares para passar por exames.
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Nas redes sociais, Raquel Lyra comentou que acompanha as ações da polícia, reforçando que a escola é um lugar de paz. “Triste episódio envolvendo 4 adolescentes, sendo 3 delas vítimas de violência dentro de uma escola estadual de Barreiros, na Mata Sul. Neste momento, a situação está sob controle e as vítimas estão fora de perigo. Em Pernambuco, a escola é lugar de paz e de construção do nosso lugar do mundo. Jamais de violência.”, comentou a governadora.
O Correio entrou em contato com a Polícia Civil do estado de Pernambuco, mas até a última atualização da reportagem ainda não obteve retorno.
*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia
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