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SÃO PAULO

Policial rodoviário federal é preso com iPhones avaliados em R$ 1,5 milhão

Agente foi abordado na Rodovia Régis Bittencourt, BR-116 (SP), após denúncia sobre transporte irregular de mercadorias; celulares estavam escondidos na estrutura do porta-malas do veículo

Agente foi abordado após passar pela praça de pedágio sentido São Paulo - (crédito: Divulgação/PM)
Agente foi abordado após passar pela praça de pedágio sentido São Paulo - (crédito: Divulgação/PM)

Um policial rodoviário federal foi preso na noite de sábado (14/3) transportando 129 iPhones avaliados em cerca de R$ 1,5 milhão na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na altura do km 300, no sentido São Paulo. 

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Segundo informações da Polícia Militar, a abordagem ocorreu após o compartilhamento de informações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que apontavam que um veículo do modelo Chery Tiggo estaria sendo utilizado para transportar mercadorias de forma irregular. 

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O carro foi interceptado após uma praça de pedágio. Durante a abordagem, o motorista se identificou como policial rodoviário federal e informou estar lotado no estado do Ceará. 

Na vistoria do automóvel, os policiais encontraram quatro munições e notaram sinais de adulteração no acabamento do porta-malas. Após a retirada dos forros laterais do compartimento, os agentes localizaram diversos aparelhos celulares escondidos na estrutura do veículo. 

Além dos iPhones, os policiais apreenderam R$ 4.451 em dinheiro dentro de uma mochila, e outros quatro celulares de uso pessoal. Uma pistola pertencente à Polícia Rodoviária Federal também foi encontrada no interior do carro.

Ao Correio, a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Ceará informou que o servidor encontra-se afastado de todas as funções administrativas e operacionais. Além disso, a instituição está à disposição para disponibilizar informações que possam contribuir com o andamento das investigações.

"A PRF ressalta que não tolera condutas incompatíveis com os valores institucionais, atuando com rigor técnico, responsabilidade e respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, visando à completa elucidação dos fatos."

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Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 16/03/2026 19:47
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