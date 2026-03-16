Ação conjunta entre polícias registra 26 prisões e apreende 130 kg de drogas em nove estados

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) é formadas pela Polícia Federal e por forças de segurança estaduais - (crédito: Reprodução / Polícia Federal)

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) — formada pela Polícia Federal e por forças de segurança estaduais — realizou, no período entre 8 e 15 de março, diversas ações de enfrentamento ao crime organizado em diferentes regiões do país. O balanço da semana registrou 26 prisões ou mandados de prisão em nove estados, mais de 130 kg de drogas apreendidas e 71 mandados de busca e apreensão cumpridos.

Em Roraima, a Ficco prendeu um homem por tráfico de drogas e participação em organização criminosa. No local foi apreendido mais de 1 kg de entorpecentes, entre crack, cocaína em cloridrato e skunk. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.

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Também foi deflagrada operação para combater o tráfico de drogas comandado por facção criminosa na região sul do estado. A diligência apontou a existência de uma estrutura criminosa organizada, com divisão de funções na distribuição e na venda de maconha, de cocaína, de crack e de LSD, junto com o uso de residências como locais de armazenamento de drogas e de armas de fogo. Ao todo, foram expedidos nove mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão.

No Goiás, a iniciativa resultou na prisão de três mulheres, no Aeroporto Internacional de Goiânia, que transportavam medicamentos para emagrecimento de forma irregular. Também apreenderam dois homens com 120 kg de skunk — mais agressiva que a maconha, a droga tem maior potencial de dependência e efeitos mais intensos sobre o sistema nervoso central.

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No Acre foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em Rio Branco, em Sena Madureira e em Rodrigues Alves. Em Alagoas foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Maceió, com recuperação de bens da União e apreensão de dispositivos eletrônicos. No Ceará foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva, entre eles cinco contra vereadores, além de 30 mandados de busca e apreensão.

Em São Paulo, agentes prenderam um homem por tráfico de drogas. No veículo foram encontrados diversos tabletes de maconha e de dry, substância derivada da cannabis com maior concentração de THC. A pesagem apontou, aproximadamente, 11 kg de droga.

A Ficco do Espírito Santo, por sua vez, realizou a Operação Argos para apurar tentativa de obtenção de informações sobre a vida de uma magistrada responsável por decisões de execução penal relacionadas a um integrante de organização criminosa preso no Sistema Penitenciário Federal.

Durante a operação no estado, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços ligados a familiares do investigado. Duas pessoas foram conduzidas à PF e foram apreendidos armamento e aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia.

*Estagiário sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza