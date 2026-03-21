Estouro de pneu causa incêndio e destrói carreta na BR-381 em MG

O estouro do pneu de uma carreta provocou um incêndio que consumiu o veículo de carga na manhã de sexta-feira (20/03), por volta das 8h45, no quilômetro 641 da rodovia BR-381, em Santo Antônio do Amparo, no Sul de Minas Gerais.

O local fica na zona rural, próximo a acessos de propriedades como a Fazenda Santa Inês e a poucos quilômetros do trevo de acesso ao município.

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O condutor da carreta saiu ileso, mas as chamas destruíram o semirreboque e a carga de melancias, criando risco de propagação para a vegetação às margens da via.



A dinâmica do acidente começou com o estouro de um dos pneus do veículo durante o trajeto. Ao notar o início das chamas, o motorista agiu de forma preventiva e conseguiu desacoplar o cavalo trator do restante da composição, o que evitou que o fogo atingisse a parte dianteira e o motor do caminhão.





O Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), com sede em Oliveira, foi mobilizado para fazer o atendimento. Ao chegarem ao endereço indicado, os militares encontraram o baú da carreta tomado pelo fogo, que se espalhava rapidamente pela carga de frutas e pela estrutura do compartimento metálico.



Como foi o combate as chamas?

Para o combate direto, os bombeiros utilizaram equipamentos de proteção individual e aparelhos de respiração autônoma para prover segurança contra a fumaça. A equipe aplicou jatos de água para extinguir os focos ativos e baixar a temperatura das ferragens, evitando que o calor provocasse novos danos.

“Os bombeiros fizeram o combate às chamas e ações de rescaldo, a fim de prevenir uma reignição do incêndio”, informou o CBMMG. Esse procedimento de rescaldo é fundamental para garantir, nesse caso, que brasas escondidas sob a carga de melancias não provocassem o retorno do fogo após a saída das viaturas do local.

Profissionais da concessionária Arteris Fernão Dias foram ao local para auxiliar na sinalização e garantir a fluidez do trânsito, que sofreu interdição parcial durante a operação. A rápida retirada do cavalo trator pelo motorista e a chegada ágil dos socorristas impediram que o dano fosse estendido a outros veículos que trafegavam pela região no momento.

Esse trecho da rodovia tem registrado incidentes graves. Em 12 de março de 2026, pouco mais de uma semana atrás, um incêndio provocado por uma colisão entre carretas interditou a rodovia na mesma região, evidenciando o perigo constante nesse corredor logístico.

A ocorrência foi encerrada sem o registro de feridos, restando apenas os prejuízos materiais relacionados ao implemento rodoviário e à carga transportada, que ficou inutilizada devido à exposição direta ao calor e à fumaça.

Prevenção para motoristas de carga

Manutenção preventiva: revisão periódica de pneus, freios e sistemas elétricos

revisão periódica de pneus, freios e sistemas elétricos Separação da composição: desacoplamento imediato do cavalo trator em caso de incêndio no baú

desacoplamento imediato do cavalo trator em caso de incêndio no baú Extintores de incêndio: conferência regular da validade e facilidade de acesso ao equipamento

conferência regular da validade e facilidade de acesso ao equipamento Atenção aos sinais: monitoramento de fumaça ou cheiros anormais vindos das rodas e eixos sobretudo em descidas fortes ou sequencias de acionamentos dos freios

Fogo na estrada em Santo Antônio do Amparo