Anielle diz que denúncia da PGR reforça combate à violência

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou neste sábado (21) que a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-ministro Silvio Almeida representa mais um passo no reconhecimento da verdade e no enfrentamento à violência de gênero.
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A manifestação foi publicada nas redes sociais da ministra, após a PGR encaminhar ao Supremo Tribunal Federal (STF) denúncia contra Almeida por importunação sexual. No texto, Anielle destacou que o avanço do caso deve servir de estímulo para que mulheres que vivenciaram situações de violência não permaneçam em silêncio.
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Na nota, a ministra também reforçou confiança nas instituições e defendeu a atuação conjunta do governo, do Judiciário, do Parlamento e da sociedade no combate a esse tipo de crime. Segundo ela, o objetivo é construir um país em que mulheres e meninas possam viver com liberdade, segurança e dignidade, independentemente de sua posição social ou profissional.
“Sigo confiando na justiça e acreditando em todos os esforços do nosso governo, do Judiciário, do parlamento e da sociedade para que tenhamos um país livre de violência, onde meninas e mulheres possam ser livres, seguras e viverem em dignidade, sem ter medo de serem quem são, independentemente de onde estejam, de quem sejam ou do cargo que ocupem.”
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