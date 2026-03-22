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SAÚDE DO EX-PRESIDENTE

Bolsonaro apresenta quadro estável na UTI, diz boletim médico

Equipe médica informou também que ainda não há previsão de alta hospitalar

Bolsonaro apresentou estabilidade clínica nas últimas 24 horas - (crédito: Fábio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil)
Bolsonaro apresentou estabilidade clínica nas últimas 24 horas - (crédito: Fábio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, onde trata um quadro de pneumonia bacteriana bilateral provocada por broncoaspiração, conforme boletim médico divulgado neste domingo.

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De acordo com a equipe médica, Bolsonaro apresentou estabilidade clínica nas últimas 24 horas, sem registro de febre ou outras intercorrências. O tratamento inclui antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo, além de sessões de fisioterapia respiratória e motora.

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O ex-presidente segue sem previsão de alta hospitalar. Ele está internado desde a sexta-feira (13/3), quando foi transferido de ambulância após atendimento inicial na unidade prisional conhecida como Papudinha. Na ocasião, apresentou febre, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

No sábado (21/3), Bolsonaro completou 71 anos. Apoiadores do ex-presidente Bolsonaro levaram um bolo com a bandeira do Brasil ao hospital onde ele está internado e cantaram parabéns. O grupo vestia verde e amarelo e também gritava "volta Bolsonaro”. Entre os presentes estavam a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) e a pré-candidata a deputada federal Maria Amélia.

Neste domingo, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, que acompanha o ex-mandatário no hospital, ganhou um bolo de aniversário da equipe do DF Star. Ela completa 44 anos hoje. Michelle recebeu felicitações de diversas autoridades e políticos, entre elas a vice-governadora Celina Leão e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 22/03/2026 14:42
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