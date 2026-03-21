PGR denuncia Silvio Almeida por importunação sexual contra Anielle Franco

Silvio Almeida também foi indiciado pela Polícia Federal em 2024 por importunação contra Anielle e uma professora - (crédito: EBC)

O ex-ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, Silvio Almeida, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por importunação sexual contra a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. As informações são da Folha de S. Paulo.

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Segundo o jornal, a denúncia foi assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, em 4 de março. O processo está sob sigilo na Corte e tem como relator o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.

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Almeida também foi indiciado pela Polícia Federal em 2024 por importunação contra Anielle e uma professora. No entanto, a denúncia da PGR se restringe ao caso envolvendo a ministra da Igualdade Racial.

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Relembre o caso

Silvio Almeida foi acusado de importunação sexual por Anielle Franco em 2024. O caso levou o presidente Lula a demiti-lo da pasta em setembro do mesmo ano. Em depoimento à PF, ainda em 2024, Anielle afirmou aos investigadores que foi alvo de atitudes desrespeitosas e importunações desde 2022, no período de transição de governo.

O ato que motivou a denúncia ocorreu em maio de 2023, durante uma reunião oficial. Segundo o relato, os dois estavam sentados próximos quando Almeida colocou a mão nas pernas de Anielle por baixo da mesa.

Anielle não foi a única vítima. Segundo o movimento Me Too Brasil, em setembro de 2024, a organização afirmou ter recebido denúncias de outras mulheres contra Silvio. As vítimas, segundo a organização, optaram por não se identificar. O ex-ministro nega as acusações.

