Fiéis lotam Arena Pernambuco em quaresma da madrugada com Frei Gilson

Frei Gilson na Arena Pernambuco durante a Quaresma da Madrugada, em Recife - (crédito: Divulgação)

Mais de 60 mil fiéis participaram, entre a noite de sábado (21/3) e a madrugada deste domingo (22/3), de uma vigília quaresmal conduzida pelo frei Gilson na Arena Pernambuco, Região Metropolitana do Recife. O encontro religioso durou cerca de 12 horas e reuniu católicos de diferentes regiões do país em preparação para a Páscoa.

A abertura do evento foi com um show da banda Arkanjos. A programação teve início por volta das 18h e seguiu até aproximadamente 6h30, com momentos de oração, louvor, pregações e celebrações.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Anielle diz que denúncia da PGR reforça combate à violência

Conhecido pelas transmissões diárias de oração nas redes sociais, frei Gilson realizou uma pregação, marcada por mensagens de fé, esperança e transformação espiritual. O discurso durou mais de uma hora e foi um dos momentos mais aplaudidos da noite.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, esteve no local acompanhada da diretora do espaço. "Que noite linda e abençoada, minha gente! Palco de grandes jogos e shows, tornou-se um verdadeiro templo de oração e encontro com Deus, reunindo milhares de católicos pernambucanos. E eu fiz questão de agradecer ao frei Gilson por esse momento de fé, oração e bênção na Vigília da Quaresma. Em um tempo de reflexão e preparação para a Páscoa, saímos daqui com o coração renovado, com mais coragem para enfrentar os desafios e felizes para seguir cuidando da nossa gente", escreveu nas redes sociais.

Leia também: Humorista Tiago Santinelli é detido depois de show em Belo Horizonte

Além disso, compareceram o prefeito de Recife, João Campos, e sua esposa, a deputada federal Tabata Amaral. O momento foi compartilhado por eles em uma postagem no Instagram. "Emocionante a Vigília da Quaresma, neste sábado, na Arena Pernambuco. Um momento de fé e celebração, que reuniu cerca de 60 mil fiéis nos preparativos para a Páscoa."

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Joa?o Campos (@joaocampos)