Polícia prende 6 homens e 2 adolescentes por ataque a capivara

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu seis homens e dois adolescentes por atacar brutalmente uma capivara com barras de ferro e pedaços de madeira. O animal foi resgatado e levado para atendimento com ferimentos graves. Os suspeitos do crime foram presos em flagrante em Guarabu, na Ilha do Governador.
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Segundo as investigações, o ataque ocorreu por volta de 1h da madrugada, quando o grupo cercou o animal. A ação foi registrada por câmeras de segurança e as imagens foram fundamentais para a identificação dos criminosos.
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Segundo a Polícia Civil, os adultos responderão por maus-tratos, associação criminosa e corrupção de menores. Já os adolescentes irão responderão por atos infracionais análogos aos mesmos crimes.
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