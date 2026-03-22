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RIO DE JANEIRO

Polícia prende 6 homens e 2 adolescentes por ataque a capivara

O caso ocorreu na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro; o grupo cercou o animal e o atacou com barras de ferro e pedaços de madeira

O animal foi resgatado e levado para atendimento com ferimentos graves. - (crédito: Petyson Antonio / commons wikimedia)
O animal foi resgatado e levado para atendimento com ferimentos graves. - (crédito: Petyson Antonio / commons wikimedia)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu seis homens e dois adolescentes por atacar brutalmente uma capivara com barras de ferro e pedaços de madeira. O animal foi resgatado e levado para atendimento com ferimentos graves. Os suspeitos do crime foram presos em flagrante em Guarabu, na Ilha do Governador.

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Segundo as investigações, o ataque ocorreu por volta de 1h da madrugada, quando o grupo cercou o animal. A ação foi registrada por câmeras de segurança e as imagens foram fundamentais para a identificação dos criminosos.

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Segundo a Polícia Civil, os adultos responderão por maus-tratos, associação criminosa e corrupção de menores. Já os adolescentes irão responderão por atos infracionais análogos aos mesmos crimes.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 22/03/2026 14:06
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