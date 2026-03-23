Adolescente de 16 anos desaparecida é encontrada enterrada na Grande BH

Segundo a Polícia Civil, a versão do estupro foi apresentada pela mãe da jovem com o objetivo de enquadrar o caso nas hipóteses legais que autorizam o aborto no Brasil - (crédito: Divulgação/PCMG)

Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram presos nesse domingo (22/3) ao confessarem o assassinato de uma adolescente de 16 anos no Bairro Icaivera, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima estava desaparecida desde o dia 18 de março.

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Segundo a Polícia Militar, a mãe da adolescente relatou que a filha havia publicado nas redes sociais que conheceu uma pessoa pouco antes de desaparecer.

De acordo com a corporação, os dois suspeitos compareceram à delegacia da Polícia Civil e confessaram o crime, alegando arrependimento e medo de represálias, já que pessoas próximas já desconfiavam do envolvimento deles no crime.

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Separadamente, um dos jovens afirmou que não conseguia lidar com o ocorrido e decidiu se entregar. O outro também relatou arrependimento e disse que pretendia procurar a polícia.

Os suspeitos indicaram o local onde o corpo estava, em uma área de mata a cerca de 4 km da estrada mais próxima. A perícia constatou que a adolescente foi atingida por seis disparos de arma de fogo.

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Segundo relato, os tiros foram efetuados pelo suspeito de 19 anos. O outro afirmou que tentou esfaquear a vítima, mas não conseguiu perfurá-la.

O corpo foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML). Não há informações sobre a motivação do crime e se a vítima tinha sinais de violência sexual. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.