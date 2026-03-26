Batida entre caminhão e caminhonete deixa um morto em Minas

No local, foram identificadas três vítimas. Na caminhonete, estavam duas pessoas, sendo que uma delas morreu. O condutor do caminhão sobreviveu - (crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução)

Uma colisão entre um caminhão e uma caminhonete deixou uma pessoa morta na tarde dessa quarta-feira (25/3) na MG-050, em Pimenta (MG), no Centro-Oeste do estado.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 16h45, nas proximidades do trevo de acesso a Pains (MG).

No local, foram identificadas três vítimas. Na caminhonete, estavam dois homens, sendo que um deles morreu. O outro foi socorrido pelo Samu e encaminhado a uma unidade de saúde.

O motorista do caminhão também ficou ferido e foi atendido com apoio de uma ambulância da Prefeitura de Pimenta.

Devido ao acidente, as duas pistas da rodovia ficaram interditadas durante o atendimento das equipes de resgate e os trabalhos da perícia.

As causas da batida serão investigadas.