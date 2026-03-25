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INVESTIGAÇÃO

Turista italiano denuncia furto em voo ao Brasil e descaso de companhia

Idoso de 71 anos afirma ter ficado quatro dias retido sem suporte adequado após ter itens pessoas furtados dentro de aeronave em um voo vindo de Milão, na Itália

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o furto aconteceu dentro da aeronave - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)
De acordo com informações do boletim de ocorrência, o furto aconteceu dentro da aeronave - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Um turista italiano, de 71 anos, denuncia ter sido vítima de furto dentro de uma aeronave, seguido de retenção migratória e falta de assistência, após desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, em um voo da Latam Airlines. O caso ocorreu no dia 17 de março.

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O passageiro viajava da Itália acompanhado da esposa brasileira, com quem é casado há mais de 15 anos, para assistir ao GP Mundial de Moto de Goiânia 2026. Segundo relato, logo após o desembarque do voo LA8073 (Milão–São Paulo), a mulher percebeu que havia esquecido uma bolsa dentro da aeronave, contendo passaportes, dinheiro, cartões e outros documentos essenciais.

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Mesmo estando a poucos metros do avião, o casal afirma que foi impedido de retornar para recuperar o item. Funcionários teriam informado que a própria companhia cuidaria da devolução, o que não aconteceu. Horas depois, ainda durante a madrugada, houve tentativas de uso dos cartões bancários, indicando possível furto dentro da área restrita da aeronave. 

Sem o passaporte, o turista foi impedido de entrar no país e permaneceu por quatro dias na área de imigração. De acordo com a defesa, o idoso — que fala apenas italiano — ficou sem acesso à bagagem, sem condições adequadas de higiene e sem assistência suficiente, em situação considerada de vulnerabilidade.

Segundo os advogados Jean Marlon Pereira Pinheiro e Luiz Freitas Pires de Saboia, houve tentativas de forçar o retorno do passageiro ao exterior sem respaldo legal, inclusive durante a noite e sem a presença de intérprete.

Após a regularização emergencial, com a emissão de um novo passaporte no dia 20 de março, o turista conseguiu seguir viagem apenas na manhã do dia 21, chegando a Goiânia com atraso que comprometeu o principal objetivo da viagem.

Além disso, as passagens originais do casal teriam sido canceladas sob alegação de “no-show”, obrigando a compra de novos bilhetes. 

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o furto aconteceu dentro da aeronave, entre as poltronas 6D e 6H. Entre os itens levados estavam um passaporte italiano em nome do turista, um passaporte brasileiro, permissão de estadia, cartões bancários, chaves e dinheiro em espécie — cerca de 450 euros e 650 reais.

Em uma nova atualização do registro, a vítima relatou ainda a violação da bagagem despachada, que estava sob responsabilidade da companhia aérea. Foram furtados itens pessoais, como maquiagem, um perfume, duas garrafas de espumante Prosecco Ferrari e cerca de cinco peças de joias. Também foi registrada tentativa de uso de um dos cartões em uma compra de R$ 85,73. O prejuízo total estimado é de aproximadamente R$ 10 mil.

De acordo com os advogados, o caso é desumano. "Não se trata de um incidente isolado, mas de uma sequência de falhas graves, que inclui furto dentro da aeronave, omissão, retenção indevida e condutas que precisam ser rigorosamente apuradas. Seus prepostos, inclusive, se recusaram a levar a procuração do meu colega advogado para assinatura. Inacreditável!", disse. 

Procurada pelo Correio,  a Latam Airlines afirma que apura o ocorrido. A Polícia Federal também foi contatada, mas até a última atualização desta reportagem não houve posicionamento. O espaço segue aberto.

 

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Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

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Por Giovanna Sfalsin
postado em 25/03/2026 22:34
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