Turista italiano denuncia furto em voo ao Brasil e descaso de companhia

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o furto aconteceu dentro da aeronave - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Um turista italiano, de 71 anos, denuncia ter sido vítima de furto dentro de uma aeronave, seguido de retenção migratória e falta de assistência, após desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, em um voo da Latam Airlines. O caso ocorreu no dia 17 de março.

O passageiro viajava da Itália acompanhado da esposa brasileira, com quem é casado há mais de 15 anos, para assistir ao GP Mundial de Moto de Goiânia 2026. Segundo relato, logo após o desembarque do voo LA8073 (Milão–São Paulo), a mulher percebeu que havia esquecido uma bolsa dentro da aeronave, contendo passaportes, dinheiro, cartões e outros documentos essenciais.

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Mesmo estando a poucos metros do avião, o casal afirma que foi impedido de retornar para recuperar o item. Funcionários teriam informado que a própria companhia cuidaria da devolução, o que não aconteceu. Horas depois, ainda durante a madrugada, houve tentativas de uso dos cartões bancários, indicando possível furto dentro da área restrita da aeronave.

Sem o passaporte, o turista foi impedido de entrar no país e permaneceu por quatro dias na área de imigração. De acordo com a defesa, o idoso — que fala apenas italiano — ficou sem acesso à bagagem, sem condições adequadas de higiene e sem assistência suficiente, em situação considerada de vulnerabilidade.

Segundo os advogados Jean Marlon Pereira Pinheiro e Luiz Freitas Pires de Saboia, houve tentativas de forçar o retorno do passageiro ao exterior sem respaldo legal, inclusive durante a noite e sem a presença de intérprete.

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Após a regularização emergencial, com a emissão de um novo passaporte no dia 20 de março, o turista conseguiu seguir viagem apenas na manhã do dia 21, chegando a Goiânia com atraso que comprometeu o principal objetivo da viagem.

Além disso, as passagens originais do casal teriam sido canceladas sob alegação de “no-show”, obrigando a compra de novos bilhetes.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o furto aconteceu dentro da aeronave, entre as poltronas 6D e 6H. Entre os itens levados estavam um passaporte italiano em nome do turista, um passaporte brasileiro, permissão de estadia, cartões bancários, chaves e dinheiro em espécie — cerca de 450 euros e 650 reais.

Em uma nova atualização do registro, a vítima relatou ainda a violação da bagagem despachada, que estava sob responsabilidade da companhia aérea. Foram furtados itens pessoais, como maquiagem, um perfume, duas garrafas de espumante Prosecco Ferrari e cerca de cinco peças de joias. Também foi registrada tentativa de uso de um dos cartões em uma compra de R$ 85,73. O prejuízo total estimado é de aproximadamente R$ 10 mil.

De acordo com os advogados, o caso é desumano. "Não se trata de um incidente isolado, mas de uma sequência de falhas graves, que inclui furto dentro da aeronave, omissão, retenção indevida e condutas que precisam ser rigorosamente apuradas. Seus prepostos, inclusive, se recusaram a levar a procuração do meu colega advogado para assinatura. Inacreditável!", disse.

Procurada pelo Correio, a Latam Airlines afirma que apura o ocorrido. A Polícia Federal também foi contatada, mas até a última atualização desta reportagem não houve posicionamento. O espaço segue aberto.