Com apenas 10 horas de vida, bebê impressiona como se tivesse 6 meses

"Chega em casa e põe essa menina para te ajudar nas coisas", frases como essa viralizaram sobre o vídeo - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um vídeo gravado poucas horas após o nascimento de uma bebê tem chamado a atenção nas redes sociais e acumulado milhares de visualizações. Nas imagens, a recém-nascida aparece no colo da avó com a cabeça erguida e o olhar atento, comportamento que surpreendeu internautas e que viralizou rapidamente.

Maria Cecília nasceu em Mineiros, município de Goiás, e foi filmada cerca de 10 horas após o parto. No registro, ela observa o ambiente com expressão séria e firmeza incomum para um recém-nascido, o que despertou curiosidade e muitos comentários.

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Nas redes, o tom foi de humor e surpresa. Frases como “Chega em casa e põe essa menina para te ajudar nas coisas” e “Você avisou que ela acabou de nascer?” se espalharam entre os usuários, que brincaram com o comportamento considerado “adiantado”.

Quem aparece no vídeo é a avó, Iraídes Rosa de Araújo Sousa, que não esconde o encantamento com a neta. Segundo ela, a gravação foi feita ainda na maternidade. Maria Cecília veio ao mundo com 39 semanas de gestação, por meio de cesariana.

O que mais chama atenção nas imagens é a postura da bebê. Mesmo recém-nascida, ela sustenta a cabeça e mantém o olhar fixo, como se estivesse acompanhando o que acontece ao redor. A cena foge do que muitas pessoas esperam dessa fase inicial da vida.

Internautas comparam a expressão da bebê a alguém mais velho. Entre brincadeiras e elogios, Maria Cecília chegou a ser chamada de “modelo 2026” e recebeu comentários como "Com uma semana tá jogando Roblox".

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite