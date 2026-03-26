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INTERDIÇÃO PARCIAL

Carreta perde controle e cai em ribanceira na BR-381; veja vídeo

Acidente em Brumadinho, na Região Metropolitana de BH, interdita faixa e provoca fila de três quilômetros na rodovia

A faixa da esquerda está interditada, e o congestionamento já chega a cerca de 3 quilômetros - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)
A faixa da esquerda está interditada, e o congestionamento já chega a cerca de 3 quilômetros - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Uma carreta carregada com mexericas caiu em uma ribanceira na manhã desta quinta-feira (26/3) na BR-381, em Brumadinho (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu depois do trecho da Água Mineral Ingá, no sentido BH. A carreta saiu da pista e tombou do outro lado da rodovia.

De acordo com a concessionária Arteris, o acidente aconteceu por volta das 6h30 no km 521. Apesar de a carreta trafegar no sentido São Paulo, ela desceu a ribanceira e tombou no sentido contrário, em direção a BH.

O motorista conseguiu sair do veículo e foi atendido por equipes da concessionária ainda no local.

Ainda segundo os bombeiros, houve vazamento de óleo na pista, o que exige atenção redobrada dos motoristas.

A faixa da esquerda está interditada e o congestionamento já chega a cerca de três quilômetros. Não há previsão para liberação total da via.

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Wellington Barbosa - Estado de Minas

Por Wellington Barbosa - Estado de Minas
postado em 26/03/2026 10:10
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