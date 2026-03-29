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SÃO PAULO

Incêndio de grandes proporções atinge fábrica no Brás, em São Paulo

Fogo em fábrica de mesas de sinuca não deixou vítimas até o momento; 30 viaturas atuam no combate às chamas

Incêndio na região central de São Paulo mobiliza bombeiros e Defesa Civil - (crédito: Freepik)
Incêndio na região central de São Paulo mobiliza bombeiros e Defesa Civil - (crédito: Freepik)

Um grande incêndio atinge uma fábrica de mesas de sinuca no Brás, região central da capital paulista. O Corpo de Bombeiros está no local com 30 viaturas e 59 agentes.

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A fábrica fica na Rua Sampaio Moreira 162 e, até o momento, não há registro de vítimas. Para ajudar no combate às chamas também foi chamada Defesa Civil. A Enel e a Sabesp também foram acionadas.

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Não se sabe o que causou o fogo.

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Por Agência Brasil
postado em 29/03/2026 10:34
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