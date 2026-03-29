74% das mulheres perdem o interesse ao notar um homem performático, diz estudo

Em um cenário de transformações nas formas de se relacionar, mulheres brasileiras têm demonstrado critérios mais rigorosos na hora de se conectar com potenciais parceiros, especialmente no ambiente dos aplicativos de namoro. Mais do que discursos alinhados a pautas sociais, cresce a valorização de atitudes concretas, coerentes e percebidas no dia a dia das interações.

É o que indica uma pesquisa recente do aplicativo de relacionamentos happn, cujos dados evidenciam a autenticidade como um dos principais critérios de interesse para mulheres no Brasil. De acordo com o levantamento, 38% das usuárias afirmam já ter identificado comportamentos em que um pretendente utilizava discursos feministas ou “desconstruídos” como estratégia de conquista — os chamados homens performáticos. A percepção negativa é predominante: 74% relatam perder o interesse e encerrar a interação ao notar que esse posicionamento não se sustenta na prática.

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Os dados apontam para uma mudança nas dinâmicas afetivas. Se, por um lado, o Trendbook 2026 do happn mostra homens mais abertos à sensibilidade, por outro, as mulheres brasileiras demonstram que não valorizam discursos autoafirmados sem consistência. Para 53% das entrevistadas, a principal “green flag” está na naturalidade com que valores e posicionamentos surgem durante a conversa, sem necessidade de rótulos ou declarações explícitas.

O estudo também evidencia diferenças geracionais. Entre as mulheres da Geração Z, 52% consideram positivo ou essencial que valores progressistas estejam presentes no perfil. Ainda assim, esse grupo é o que mais relata experiências com discursos performáticos: 32% dizem ter identificado esse tipo de comportamento várias vezes. Já entre as mulheres com mais de 35 anos, prevalece uma abordagem mais pragmática: 46% preferem não associar política aos relacionamentos, priorizando a conexão interpessoal.

Na prática, as usuárias destacam que atitudes concretas são determinantes. Entre os comportamentos mais valorizados estão a escuta ativa e o respeito ao consentimento em todas as etapas da interação (21%), cuidados no encontro presencial — como atenção à segurança e divisão justa da conta (18%) — e o posicionamento diante de atitudes tóxicas (8%). O levantamento reforça que, para essas mulheres, não basta reivindicar alinhamento ao feminismo: é necessário demonstrá-lo no cotidiano.

“Nossos dados mostram que as mulheres brasileiras têm um alto nível de percepção: elas valorizam a sensibilidade, mas somente quando ela está enraizada na ação prática. Acreditamos que a volta do romance está profundamente ligada a essa busca por clareza e respeito genuíno, em que simples gestos de cuidado falam muito mais alto do que qualquer rótulo de perfil”, diz Karima Ben Abdelmalek, CEO e Presidente do happn.

Vale lembrar que uma pessoa performática — termo popularizado em ambientes digitais — é aquela cuja forma de ser, agir e se apresentar está fortemente baseada na encenação de papéis sociais, especialmente ligados à masculinidade. Ou seja, ao invés de expressar espontaneamente sua identidade, ele tende a “atuar” conforme expectativas externas, muitas vezes buscando validação social.