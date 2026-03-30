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INSTABILIDADE PIX

Pix registra falhas nesta segunda-feira e impacta usuários

Instabilidade foi registrada por volta do meio-dia, com aumento de queixas em bancos; Banco do Brasil afirma que sistema foi normalizado

Durante a instabilidade, cresceram as queixas relacionadas ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal - (crédito: Divulgação)
Durante a instabilidade, cresceram as queixas relacionadas ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal - (crédito: Divulgação)

Por volta de 12h desta segunda-feira (30/3), usuários foram as redes sociais e relataram dificuldades em realizar transferências via Pix. De acordo com a plataforma Downdetector, que monitora falhas em plataformas digitais, ocorreu um pico de reclamações por volta das 12h30.

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Durante a instabilidade, cresceram as queixas relacionadas ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal.

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Pix fora do ar? Usuários relatam falhas no Pix nesta segunda-feira (30/3)
Pix fora do ar? Usuários relatam falhas no Pix nesta segunda-feira (30/3) (foto: Downdetector )

Em nota, o Banco do Brasil afirmou que o pagamento pix foi normalizado. "O Banco do Brasil informa que o Pix Pagamento foi normalizado e o serviço já está disponível aos seus clientes", disse em nota.

Procurado pelo Correio, o Banco Central respondeu que "Os sistemas do Banco Central operam normalmente nesta segunda-feira", informou.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 30/03/2026 15:43
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