Pix registra falhas nesta segunda-feira e impacta usuários

Por volta de 12h desta segunda-feira (30/3), usuários foram as redes sociais e relataram dificuldades em realizar transferências via Pix. De acordo com a plataforma Downdetector, que monitora falhas em plataformas digitais, ocorreu um pico de reclamações por volta das 12h30.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Durante a instabilidade, cresceram as queixas relacionadas ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O pix do Banco do Brasil caiu ou foi só o meu— Mariana Silva (@30taliesse) March 30, 2026
Como sempre ao menos uma vez por semana o Pix do BB fora do ar— Ulana de Ítalo (@ulanarfeitosa) March 30, 2026
O serviço Pix dos bancos Caixa e Banco do Brasil está fora mesmo ?— Eldad Elaja ?????????????????????????????? (@EldadChris) March 30, 2026
Em nota, o Banco do Brasil afirmou que o pagamento pix foi normalizado. "O Banco do Brasil informa que o Pix Pagamento foi normalizado e o serviço já está disponível aos seus clientes", disse em nota.
Procurado pelo Correio, o Banco Central respondeu que "Os sistemas do Banco Central operam normalmente nesta segunda-feira", informou.
Saiba Mais
- Brasil "Após um burnout, larguei carreira de 20 anos em TI para viajar o Brasil e dançar forró"
- Brasil COP15 tem ampliação inédita na proteção de espécies migratórias em todo o mundo
- Brasil Comissão reconhece líder indígena como anistiado político brasileiro
- Brasil Passageiros gravam explosão em motor de avião após decolagem; veja
- Brasil Abril terá dois feriados prolongados; veja as datas
- Brasil BR-381: batida entre carreta e caminhão deixa motorista com perna amputada