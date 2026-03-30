Pix registra falhas nesta segunda-feira e impacta usuários

Durante a instabilidade, cresceram as queixas relacionadas ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal - (crédito: Divulgação)

Por volta de 12h desta segunda-feira (30/3), usuários foram as redes sociais e relataram dificuldades em realizar transferências via Pix. De acordo com a plataforma Downdetector, que monitora falhas em plataformas digitais, ocorreu um pico de reclamações por volta das 12h30.

Durante a instabilidade, cresceram as queixas relacionadas ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal.

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O pix do Banco do Brasil caiu ou foi só o meu — Mariana Silva (@30taliesse) March 30, 2026

Como sempre ao menos uma vez por semana o Pix do BB fora do ar March 30, 2026

O serviço Pix dos bancos Caixa e Banco do Brasil está fora mesmo ? — Eldad Elaja ?????????????????????????????? (@EldadChris) March 30, 2026

Pix fora do ar? Usuários relatam falhas no Pix nesta segunda-feira (30/3) (foto: Downdetector )

Em nota, o Banco do Brasil afirmou que o pagamento pix foi normalizado. "O Banco do Brasil informa que o Pix Pagamento foi normalizado e o serviço já está disponível aos seus clientes", disse em nota.

Procurado pelo Correio, o Banco Central respondeu que "Os sistemas do Banco Central operam normalmente nesta segunda-feira", informou.