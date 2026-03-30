FAB investiga explosão na turbina de avião da Delta Airlines em Guarulhos

Segundo dados da plataforma Flightradar24, o voo permaneceu no ar por cerca de nove minutos. Equipes de bombeiros do aeroporto foram acionadas e conseguiram controlar as chamas em poucos minutos - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou nesta segunda-feira (30/3) que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já iniciou a investigação da explosão que aconteceu em um avião da Delta Airlines na decolagem do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, neste domingo (29).

Segundo a corporação, a equipe realizou a chamada "ação inicial", etapa em que são coletados dados, preservados elementos e verificados os danos à aeronave, além do levantamento de informações necessárias para a investigação.

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A explosão aconteceu no motor esquerdo da aeronave, um Airbus A330-300, logo após a decolagem, com destino a Atlanta, obrigando o piloto a fazer um pouso de emergência na pista. As chamas foram controladas com auxílio da brigada de incêndio do terminal. Felizmente, não foi registrado nenhum ferido entre os 272 passageiros e 14 tripulantes a bordo.

A companhia aérea informou que o voo foi cancelado devido a problemas mecânicos e pediu desculpas aos passageiros pelo transtorno, realocando-os para outros voos ou em hotéis da região do terminal.

Segundo dados da plataforma Flightradar24, o voo permaneceu no ar por cerca de nove minutos. Equipes de bombeiros do aeroporto foram acionadas e conseguiram controlar as chamas em poucos minutos.

*Estagiário sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza