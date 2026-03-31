InícioBrasil
CRIME SEXUAL

Professor é preso suspeito de estuprar aluna de 8 anos

Segundo a Polícia Civil, homem utilizou o pretexto de ‘medir a corda do violão’ para retirar as roupas da criança. Crime foi denunciado pela mãe

PC prende homem que matou pai da namorada, após não aceitar relacionamento - (crédito: Divulgação / PCMG)
PC prende homem que matou pai da namorada, após não aceitar relacionamento - (crédito: Divulgação / PCMG)

Um homem, de 46 anos, já indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e condenado a 13 anos de prisão, foi preso nesta terça-feira (31/3) por estupro de vulnerável em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a corporação, trata-se de um professor de violão, que, em 2016, abusou sexualmente da aluna, uma criança de 8 anos à época.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O mandado de prisão foi cumprido em 17 de março, por policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) na Grande BH, com apoio da Delegacia Regional no município.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Saiba Mais

O caso veio à tona quando a mãe da vítima procurou a PC. De acordo com a delegada Mellina Clemente, titular da unidade especializada, a mãe denunciou o suspeito quando a filha contou dos abusos sexuais durante as aulas de violão.

“Segundo o relato, o suspeito utilizou o pretexto de ‘medir a corda do violão’ para retirar as roupas da criança, além de ameaçar matar a mãe da vítima caso ela revelasse o ocorrido”, apontou a delegada.

Ainda conforme Mellina, a vítima só revelou os fatos quatro anos depois de ter sido abusada sexualmente pelo professor.

A denúncia veio quando a irmã mais nova da menina teve interesse em fazer as aulas de violão também. “A menina temeu que a irmã sofresse a mesma violência”, complementou a delegada. O homem foi condenado a 13 anos, quatro meses e 12 dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável.

  • Google Discover Icon
AL
AL

Ana Luiza Soares - Estado de Minas

Por Ana Luiza Soares - Estado de Minas
postado em 31/03/2026 17:53
SIGA
x