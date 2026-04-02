Justiça proíbe divulgação de música de Zé Neto & Cristiano sobre Vorcaro

A Justiça de São Paulo determinou, na quarta-feira (1/4), a interrupção imediata da divulgação de um vídeo promocional de uma música inédita da dupla Zé Neto & Cristiano. A decisão, em caráter liminar, da 29ª Vara Cível atendeu o pedido da influenciadora Karolina Trainotti, ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro.

O vídeo divulgava a faixa “Oi, tudo bem?”, que fará parte do DVD ao vivo “Vocês e Deus”. A canção, embora não cite nomes, narra os múltiplos relacionamentos de um homem e teria sido inspirada em diálogos íntimos entre Vorcaro, a ex-namorada e outras mulheres.

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“Eu falava bom dia pra uma / escrevia bom dia pra outra / eu ouvia eu te amo de uma / e eu lia eu te amo da outra”, diz a composição ainda não lançada.

O vídeo divulgado nas redes sociais mostrava os bastidores da gravação e sincronizava imagens das mensagens vazadas do banqueiro. Os advogados de Karolina apontam que a cliente foi exposta de forma vexatória e sensacionalista, além de pedir indenização por danos morais.

A juíza Daniela Dejuste de Paula apontou, na decisão, a necessidade de proteger os direitos de personalidade e a privacidade da influenciadora. "Defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos se abstenham de utilizar, veicular, reproduzir ou divulgar, sem consentimento, imagens, dados pessoais ou quaisquer elementos que permitam a identificação da autora", diz o texto obtido pelo G1.

Até o momento da divulgação desta matéria, a assessoria da dupla sertaneja ainda não se pronunciou sobre o caso.