Esmeralda baiana de 142kg vai a leilão por R$ 79,8 milhões

Uma das maiores esmeraldas já encontradas no Brasil será colocada à venda por um valor milionário. Com 142 quilos e formada por cristais naturais de berilo verde, a pedra conhecida como “Selena” terá lance inicial de R$ 79,8 milhões em um leilão marcado para 28 de maio.
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Extraída na Serra da Carnaíba, no norte da Bahia, a peça chama atenção não apenas pelo peso, mas também pelas dimensões expressivas: são 94cm de largura, 67cm de altura e 28cm de profundidade. A venda será conduzida pela empresa Bid Leilão, que exige pagamento à vista, com acréscimo de 5% referente à taxa do leiloeiro.
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O processo de compra prevê depósito ou transferência bancária, enquanto pagamentos em cheque só permitirão a retirada da peça após a compensação do valor. A expectativa é de que colecionadores e investidores disputem a aquisição, dada a raridade e o potencial de valorização do exemplar.
A descoberta da esmeralda reforça a importância histórica da Serra da Carnaíba no mercado de pedras preciosas. Desde a década de 1960, a região se consolidou como um dos principais polos de extração de esmeraldas do mundo, reconhecida pela qualidade e intensidade do verde de suas gemas.
Formadas em cristais hexagonais e encontradas principalmente em veios de xisto, as esmeraldas da região baiana são consideradas de alto valor no mercado internacional. A “Selena”, ainda em estado bruto, representa não apenas uma peça de grande porte, mas também um símbolo da riqueza mineral brasileira.
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