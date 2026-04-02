Entidade nuclear destaca que ‘Emergência Radioativa’ reforça avanços do setor

Produção reforça evolução das normas e da governança da energia nuclear no país - (crédito: Divulgação )

A repercussão da minissérie Emergência Radioativa, da Netflix, reacendeu no Brasil um debate que há décadas permanece sensível: a segurança nuclear. Inspirada no acidente com o Césio-137, ocorrido em Goiânia em 1987, a produção rapidamente alcançou destaque entre os títulos mais vistos da plataforma, trazendo de volta à pauta um dos episódios mais impactantes da história recente do país.

Ao longo de cinco episódios, a narrativa acompanha a contaminação provocada após a abertura de uma cápsula com material radioativo, mostrando os efeitos sobre a população e o trabalho das equipes mobilizadas para conter a crise.

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O sucesso da série vai além do resgate histórico e aponta para um movimento mais amplo: o aumento do interesse público por temas como energia nuclear, segurança e regulação — áreas que, por muito tempo, permaneceram restritas ao debate técnico.

Na avaliação da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares (Abdan), o momento é estratégico para ampliar e qualificar a discussão. “O acidente com o Césio-137 foi um marco que transformou profundamente a forma como o Brasil e o mundo lidam com a segurança nuclear. Desde então, houve uma evolução significativa nas normas, nos protocolos e na estrutura institucional do setor”, afirma o presidente da Abdan, Celso Cunha.

Cunha pondera, porém, que é necessário distinguir a dramatização da realidade atual. “Trata-se de uma obra de ficção inspirada em fatos reais. Embora traga elementos importantes para reflexão, nem todos os aspectos retratados correspondem com precisão aos padrões e práticas adotados hoje”, pontua.

De acordo com ele, o país conta atualmente com um sistema regulatório consolidado, apoiado por instituições como a Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que têm fortalecido a governança e a fiscalização do setor nos últimos anos. “A segurança nuclear hoje é baseada em normas rigorosas, fiscalização contínua e transparência. O setor evoluiu justamente a partir de aprendizados de eventos como o de Goiânia”, reforça.

Para a Associação, o tema ganha ainda mais relevância diante do cenário de transição energética, no qual a energia nuclear vem sendo cada vez mais considerada uma alternativa segura, estável e com baixa emissão de carbono.