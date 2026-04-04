Carga milionária de canetas emagrecedoras e iPhones é apreendida

Carga contrabandeada foi encontrada em compartimento oculto em um T-Cross - (crédito: Divulgação/PMRv)

Uma carga de quase R$ 1 milhão em canetas emagrecedoras, celulares e aparelhos eletrônicos contrabandeados foi apreendida na MGC-393, em Além Paraíba (MG), na Zona da Mata, na noite dessa sexta-feira (3/4). O motorista do carro foi preso.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) fiscalizavam o fluxo de veículos durante a Semana Santa, quando abordaram um carro de modelo Volkswagen T-Cross, de cor prata, na rodovia. Conforme os registros, o motorista, identificado apenas pelas iniciais A.C.A., apresentou alto nível de nervosismo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os militares fizeram uma busca no carro e encontraram um compartimento oculto no painel. A divisão foi desmontada e, dentro dela, os policiais encontraram diversos produtos de origem estrangeira sem regularização alguma.

Dentre os materiais, estavam celulares da marca Apple, um microcomputador, acessórios telefônicos e medicamentos à base de tirzepartida, conhecidos como canetas emagrecedoras, vindos do Paraguai.

As canetas são substâncias de controle sanitário. Seu transporte não regulamentado configura crime de contrabando e tráfico ilícito de drogas. De acordo com a PMRv, a soma do valor de todas as mercadorias chega a R$ 953,8 mil.

Questionado, o motorista confessou que transportava conscientemente as mercadorias, mas alegou que não eram dele. Afirmou que era pago para fazer o frete, uma rota que obedeceu pela segunda vez.

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de contrabando e tráfico de drogas e foi levado, juntamente da carga, à Delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora (MG). O carro utilizado no crime também foi apreendido.

Qual foi a carga apreendida?