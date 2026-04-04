Cenipa investiga causas da queda de helicóptero no mar da Barra da Tijuca

Queda de helicóptero na Barra da Tijuca é a 36ª ocorrência do tipo no Rio de Janeiro em 2026 - (crédito: Reprodução)

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) abriu investigação sobre a queda de um helicóptero no mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ocorrida na manhã desta sexta-feira (3/4). A aeronave, de matrícula PR-DEM, estava com três pessoas a bordo no momento do acidente.

Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, sediado no Rio, foram acionados logo após a queda para conduzir a ação inicial da ocorrência. A FAB (Força Aérea Brasileira) confirmou o envio da equipe, que chegou ao local por volta das 13h.

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Helicóptero içado e sob custódia do Cenipa

No mesmo horário, policiais federais e agentes do Inea (Instituto Estadual do Ambiente), órgão do governo estadual, também estavam presentes na praia. A aeronave foi içada do mar e entregue à custódia do Cenipa.

O piloto e os dois passageiros que estavam no helicóptero foram socorridos ainda no mar por salva-vidas que atuam na região. As causas do acidente ainda não foram confirmadas e seguem sob investigação da FAB por meio do Cenipa.

O número de acidentes aéreos no estado chama atenção. Segundo o tenente-coronel Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Rio, “já foram registradas 36 ocorrências de queda de aeronave no estado apenas em 2026”.