Erick Jacquin sofre assalto em táxi e faz alerta: "Gangue do quebra-vidro"

O chef Erick Jacquin relatou, na segunda-feira (6/4), ter sido vítima de um assalto enquanto estava dentro de um táxi. Segundo ele, um criminoso quebrou o vidro do veículo e levou o celular, ação característica da chamada “gangue do quebra-vidro”.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em vídeo publicado nas redes sociais, Jacquin descreveu o momento do crime. “Infelizmente, isso faz parte do Brasil. Eu fui assaltado faz pouco tempo. Ele roubou meu telefone através do vidro de um táxi. Quebrou o vidro, pegou meu telefone e foi embora”, afirmou.
Saiba Mais
- Brasil Casal é condenado por divulgação de vídeo íntimo de amiga
- Brasil Homem é espancado até a morte em encontro com amigos em BH
- Brasil Operário sofre choque de 13,8 mil volts em obra e sobrevive em MG
- Brasil Anvisa mira manipulação de canetas emagrecedoras
- Brasil Quina, Lotofácil, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda
- Brasil Goiás e Tocantins vão realizar estudo técnico sobre divisa dos estados
O chef não informou em qual cidade o caso ocorreu nem se registrou boletim de ocorrência. Apesar do susto, garantiu que está bem. Ele também explicou que o aparelho não continha aplicativos bancários, mas alertou seguidores sobre possíveis golpes, já que criminosos conseguiram acessar seu WhatsApp.
“Tudo o que acontecer, mandar mensagem para vocês, pedir dinheiro ou outra coisa, não sou eu, é outra pessoa”, disse. Jacquin afirmou ainda que já trocou as senhas de suas redes sociais e pretende adquirir um novo número em breve.
No desabafo, o chef também fez um alerta sobre o uso de celulares em veículos. “Não faz igual a eu: não mexe no telefone dentro do táxi com o vidro do lado”, aconselhou.
Conhecido nacionalmente por sua participação em programas como MasterChef Brasil e Pesadelo na Cozinha, exibidos pela Band, Jacquin também é empresário do ramo gastronômico, com restaurantes em São Paulo e região metropolitana.
Nesta terça-feira (7/4) vai ao ar o episódio do “Pesadelo na cozinha” gravado em BH. O local escolhido para a gravação foi o Café Cultura Bar, no bairro de Lourdes, na região Centro-Sul da capital mineira. O programa vai ao ar às 20:40 na Band e também está disponível na HBO Max.