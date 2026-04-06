Quina, Lotofácil, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (6/4), cinco loterias: os concursos 6994 da Quina, o 3654 da Lotofácil, o 2908 da Lotomania, 2941 da Dupla-Sena e o 831 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 3,5 milhões, teve os seguintes números sorteados: 21-29-44-53-80.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-03-04-06-07-11-15-17-19-20-22-23-24-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 12,5 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00-05-11-14-15-20-22-26-32-38-43-46-53-58-72-77-93-94-96-97.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 5,2 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 8

Coluna 3: 7

Coluna 4: 8

Coluna 5: 0

Coluna 6: 4

Coluna 7: 8

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete