Operário sofre choque de 13,8 mil volts em obra e sobrevive em MG

A vítima foi encontrada consciente, mas com múltiplas queimaduras pelo corpo, incluindo lesões de terceiro grau nas mãos e nos pés - (crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução)

Um trabalhador de 37 anos ficou gravemente ferido ao sofrer um choque elétrico na tarde dessa segunda-feira (6/4), em uma obra em Uberlândia (MG), no Triângulo.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 16h40, quando a vítima realizava a montagem de ferragem para uma coluna de alvenaria no Bairro Vigilato Pereira. Um vergalhão metálico que ele manuseava encostou na rede elétrica de média tensão, de aproximadamente 13.800 volts.

Devido à altura e ao acesso difícil até o local, os militares utilizaram técnicas de salvamento em altura para retirar o trabalhador com segurança, usando uma maca especial até o pavimento inferior.

A vítima foi encontrada consciente, mas com múltiplas queimaduras pelo corpo, incluindo lesões de terceiro grau nas mãos e nos pés, além de ferimentos no abdômen, tórax e membros.

Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos, com oxigenoterapia, acesso venoso e reposição de líquidos, antes de encaminhar o trabalhador em estado grave ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Três equipes do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência.