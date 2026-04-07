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Liberdade de imprensa

Governo lança protocolo para investigação de crimes contra jornalistas

Medidas incluem proteção imediata a vítimas e familiares, além de protocolos de investigação que seguem padrões internacionais

Em 2025 foram registrados 66 ataques contra jornalistas, segundo a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)
Em 2025 foram registrados 66 ataques contra jornalistas, segundo a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O governo federal lançou nesta terça-feira (7/4) um protocolo para a investigação de crimes contra jornalistas e comunicadores sociais. A medida cria padrões de ação para a proteção imediata das vítimas e familiares, procedimentos investigativos e cooperação entre órgãos públicos para evitar a impunidade.

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O anúncio ocorreu durante evento no Palácio do Planalto, que marcou o Dia do Jornalista, celebrado hoje.

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“Vivemos um tempo em que a desinformação circula em massa nas redes sociais. Narrativas falsas, fabricadas, competem de igual para igual com fatos verificados”, discursou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, durante o evento.

“A polarização ideológica transformou o jornalista em alvo prioritário de quem não quer ser investigado”, acrescentou.

O protocolo inclui uma série de procedimentos a serem cumpridos na investigação de ataques contra jornalistas e comunicadores sociais, sejam agressões físicas, ataques coordenados nas redes ou outros crimes praticados em decorrência da atividade jornalística.

Segundo o governo, o protocolo inclui a proteção imediata das vítimas e seus familiares, procedimentos investigativos com respeito aos direitos humanos e proteção ao sigilo da fonte, e mecanismos de cooperação entre órgãos públicos.

Liberdade de expressão e de imprensa

Levantamento divulgado hoje pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) mostra que, em 2025, foram registrados 66 ataques contra jornalistas, sendo 26 agressões físicas. O número é 9,1% menor em relação ao ano anterior.

“É fundamental reafirmar que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são valores centrais da nossa república, e condições essenciais para funcionamento da nossa república”, disse a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, que também participou da cerimônia.

“Proteger jornalistas e comunicadores é também proteger o direito à informação, e fortalecer as bases democráticas do nosso país”, acrescentou a ministra.

O titular da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência, Sidônio Palmeira, participou brevemente do anúncio, sem discursar.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 07/04/2026 14:01
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