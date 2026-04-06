Lavagem de dinheiro com joias: como quadrilhas usam o luxo para crimes

A Operação Diamante de Sangue, coordenada pela Polícia Civil da Bahia, desarticulou uma organização criminosa especializada em furtos interestaduais a joalherias e culminou no bloqueio de R$ 13 milhões em 55 contas bancárias ligadas ao grupo. A ação, que teve atuação em oito estados, revelou um método sofisticado usado por quadrilhas para lavar dinheiro: a compra e venda de joias e artigos de luxo para transformar ganhos ilícitos em capital com aparência legal.
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O esquema criminoso explora a facilidade de comercialização e a dificuldade de rastreamento do mercado de luxo. A estratégia permite que grandes quantias obtidas em atividades ilegais sejam movimentadas de forma discreta, convertendo dinheiro “sujo” em bens de alto valor que podem ser facilmente revendidos.
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O passo a passo da lavagem de dinheiro
Em esquemas típicos, o processo começa com o uso de dinheiro em espécie para adquirir peças valiosas, como relógios de marcas renomadas, anéis com diamantes e outras pedras preciosas. Essa transação inicial é feita para evitar registros bancários que poderiam alertar as autoridades financeiras.
Em seguida, as joias são transportadas para outras cidades ou até mesmo para outros países. Por serem pequenas e de alto valor, são fáceis de esconder e transportar, driblando a fiscalização em fronteiras e aeroportos com mais facilidade do que grandes volumes de dinheiro.
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A etapa final consiste na revenda desses itens de luxo. A negociação pode ocorrer em lojas de fachada, leilões ou para receptadores que atuam no mercado. O dinheiro obtido com a venda é então depositado no sistema financeiro como se fosse o lucro de uma atividade comercial legítima, completando o ciclo da lavagem de dinheiro.
Por que o mercado de luxo é visado?
A escolha por joias não é por acaso. Diferente de imóveis ou veículos, que exigem registros de propriedade detalhados e transferências formais, a posse de uma joia é muito mais difícil de ser rastreada. Muitas peças não possuem um número de série único ou um cadastro centralizado.
Além disso, o valor desses bens tende a ser estável ou até a aumentar com o tempo, funcionando como uma reserva de valor segura para as organizações criminosas. A Operação Diamante de Sangue mostra que os furtos são apenas a ponta de uma estrutura maior, cujo principal objetivo é movimentar e legalizar o capital do crime.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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