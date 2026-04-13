Primeira general médica assume comando do Hospital Militar em Brasília

O Exército Brasileiro oficializou, nesta segunda-feira (13/4), a troca de comando do Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB), em uma cerimônia marcada por simbolismo e mudança de paradigmas dentro da instituição. O general de brigada Rodrigo Brum Toledo transmitiu o cargo à general de brigada médica Cláudia Lima Gusmão Cacho, a primeira mulher a alcançar o generalato na área de saúde da Força.

A solenidade, realizada no âmbito do Comando Militar do Planalto, reuniu autoridades civis e militares, além de convidados, e marcou a continuidade da gestão de uma das principais estruturas de saúde do Exército. O HMAB é responsável pelo atendimento de militares da ativa, veteranos, pensionistas e dependentes na região.

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Durante coletiva de imprensa, o agora ex-diretor destacou o caráter histórico da nomeação. Segundo ele, a ascensão de Cláudia ao posto de oficial-general representa um avanço significativo na participação feminina em todos os níveis da carreira militar. “É a primeira vez que temos uma oficial-general do segmento feminino. É algo muito representativo para todos nós”, afirmou.

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Brum também ressaltou o aumento da presença de mulheres na instituição. De acordo com ele, cerca de 37 mil candidatas se inscreveram recentemente para ingresso no Exército, das quais pouco mais de 1.400 foram selecionadas. “Eu acho que é possível. Demora um pouco ainda porque é um cargo de Oficial Combatente de Carreira, e elas começaram um pouco mais tarde. Mas elas podem chegar, sem dúvida nenhuma. Então, pode ser que um dia a gente tenha uma futura comandante do Exército”, disse.

Ao assumir o comando do HMAB, a general Cláudia destacou o sentimento de responsabilidade e continuidade. “É um momento de muita gratidão e reconhecimento. Assumo com o compromisso de dar sequência ao trabalho realizado e de buscar aprimorar cada vez mais os serviços prestados”, afirmou.

Com uma trajetória consolidada na medicina militar, a nova diretora enfatizou o caráter vocacional da carreira e incentivou a participação feminina. “É uma profissão que exige dedicação, mas que traz muita satisfação. Estamos aqui para servir à sociedade. […] As portas estão abertas para quem se identificar estamos de braços abertos para recebê-las”, disse.

Cláudia também reconheceu os desafios à frente da gestão hospitalar, considerada complexa dentro da estrutura militar. Ainda assim, demonstrou confiança. “Fomos preparados ao longo da carreira para assumir funções como essa. A expectativa é muito positiva, de continuidade e de contribuição para a qualidade da saúde oferecida pelo Exército”, concluiu.

A cerimônia integrou a programação do mês do Exército e antecede as comemorações do Dia do Exército, celebrado em 16 de abril.