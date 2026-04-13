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José Guimarães assume articulação política do governo nesta semana

Deputado será oficialmente nomeado para a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) amanhã (14/4), e assumirá negociações importantes para o governo, como o fim da escala 6x1

Deputado foi indicado pelo presidente Lula (PT) e, ao assumir a pasta, deixa de lado o plano anterior de disputar o Senado pelo Ceará. - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
Deputado foi indicado pelo presidente Lula (PT) e, ao assumir a pasta, deixa de lado o plano anterior de disputar o Senado pelo Ceará. - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O deputado federal José Guimarães (PT-CE) assumirá nesta terça-feira (13/4) a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República. Com status de ministério, a SRI é responsável pela articulação política do governo no Congresso. Guimarães substitui Gleisi Hoffmann (PT), que deixou o cargo para disputar uma cadeira do Senado Federal pelo Paraná.

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A decisão foi confirmada pelo próprio deputado durante o fim de semana, nas redes sociais. Ele foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, ao assumir a pasta, deixa de lado o plano anterior de disputar o Senado pelo Ceará.

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Guimarães assume a articulação política em um momento crítico para o governo, com eleições no horizonte e pautas de grande interesse em discussão como o fim da escala 6x1, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e a regulamentação do trabalho por aplicativo, além da sabatina do Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A convite do presidente Lula, informo que aceitei a missão e na próxima terça-feira tomo posse como ministro da Secretaria de Relações Institucionais em substituição da ex-ministra Gleisi Hoffmann”, escreveu Guimarães nas redes sociais, no sábado (11).

Gleisi, por sua vez, elogiou a troca. Também nas redes, a ex-ministra comentou que a escolha é um reconhecimento do trabalho de Guimarães como líder do governo na Câmara, posto que ocupa desde o início do mandato. Ele será substituído pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS), ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom).

“(Guimarães) É a garantia de que teremos uma articulação política com amplo respeito no Congresso, capaz de fazer um diálogo à altura dos grandes desafios do país”, comentou Gleisi.

Momento conturbado

O novo ministro assume no mesmo dia em que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deve votar uma PEC pelo fim da escala 6x1. O texto, porém, contraria o governo, que pretende enviar um projeto de lei (PL) para tramitar em regime de urgência.

Esse ponto representa um embate entre o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o Planalto. Enquanto Motta defende a PEC, com tramitação mais lenta e a ser promulgada pelo Legislativo, sem possibilidade de vetos por Lula. Já o Executivo aposta em um projeto de lei que possa ser aprovado antes das eleições, tendo um maior controle sobre o texto.

Guimarães terá ainda o desafio de atuar para diminuir a resistência ao nome de Messias no Senado, com sabatina prevista para o dia 29 de abril. A Casa Alta trata ainda da PEC da Segurança. Lula afirmou que quer celeridade na aprovação do texto, e que criará o Ministério da Segurança Pública logo depois.

De acordo com o Planalto, a nomeação de Guimarães será publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) amanhã.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 13/04/2026 11:18
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