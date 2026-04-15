Justiça mantém justa causa de segurança visto em show durante atestado

O trabalhador foi visto em vídeos divulgados nas redes sociais no bar na Zona Leste - (crédito: Reprodução/TRT-2)

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, manteve, em decisão do dia 7 de abril, a demissão por justa causa de um profissional de segurança que apresentou atestado médico para justificar ausência no trabalho, mas foi visto participando de um show na mesma data. O caso foi analisado pela 15ª Turma do tribunal entendeu haver falta grave na conduta do trabalhador. O documento apresentado por ele indicava afastamento por problemas de saúde, com diagnóstico de gripe forte e sinusite.

Na ação trabalhista, o segurança alegou que a punição foi desproporcional. Segundo sua versão, ele esteve no local apenas para entregar a chave de uma motocicleta ao irmão. No entanto, vídeos divulgados em redes sociais mostraram o trabalhador no bar na Zona Leste de São Paulo, interagindo com a cantora e mencionando ter obtido o atestado para aquele dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A relatora do processo, Maria Inês Ré Soriano, avaliou que a conduta comprometeu a confiança necessária na relação de emprego. Para a magistrada, o uso indevido do atestado caracteriza, no mínimo, mau procedimento, conforme previsto na legislação trabalhista.

Leia também: MP investiga jovem por atacar homem em situação de rua com taser

O colegiado acompanhou o entendimento da relatora e considerou que não houve comprovação de incapacidade para o trabalho no período indicado. Com isso, foi mantida a dispensa por justa causa.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes