Operação da PF contra esquema de R$ 1,6 bi prende cantores do funk

Operação da PF contra esquema de R$ 1 bi prende MC Ryan SP,e Poze do Rodo e outros influenciadores - (crédito: Reprodução/ Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15/4), a operação Narco Fluxo para desarticular uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em esquemas de lavagem de dinheiro no Brasil e no exterior. A ofensiva ocorre em nove estados e no Distrito Federal, com o cumprimento de dezenas de mandados judiciais.

De acordo com a PF, mais de 200 agentes participam da operação, que inclui 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos (SP). A ação conta com apoio da Polícia Militar de São Paulo. Foram cumpridas diligencias em endereços localizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

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De acordo com o g1, dois cantores de funk, MC Poze do Rodo e MC Ryan SP, estão entre os alvos da operação e foram presos na manhã desta quarta-feira. A participação deles no esquema é investigada pelas autoridades. O influenciador digital Rafael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, também está entre os alvos.

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Segundo nota da corporação, o grupo investigado utilizava um sistema estruturado para ocultar e dissimular valores de origem ilícita. Entre as estratégias identificadas estão operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e uso de criptoativos para dificultar o rastreamento dos recursos.

Ainda conforme a Polícia Federal, também foram determinadas medidas de bloqueio e sequestro de bens, além de restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilegais e preservar valores para eventual ressarcimento. Durante o cumprimento das ordens judiciais, já foram apreendidos veículos de luxo, relógios de grifes, armas, quantias em dinheiro, documentos e equipamentos eletrônicos.

Os investigados poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As apurações seguem em andamento.

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Prisões de artistas

Os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo estão entre os presos. A prisão de Ryan Santana dos Santos, de 25 anos, um dos principais nomes do funk nacional, aconteceu em uma festa na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista. Outros influenciadores também foram detidos.

As defesas dos citados não haviam se manifestado até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.











