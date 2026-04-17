População brasileira envelhece e participação de jovens cai, aponta IBGE

Segundo o IBGE, a partir dos 30 anos, o percentual de mulheres era superior ao dos homens em todos os grupos de idade. - (crédito: Reprodução/Freepik)

A população brasileira está envelhecendo e a participação de jovens vem diminuindo. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgados nesta sexta-feira (17/4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a parcela de pessoas com menos de 30 anos caiu de 49,9% em 2012 para 41,4% em 2025.

A população com 30 anos ou mais cresceu no período de 2012 a 2025, passando de 50,1% para 58,6%. Já a população idosa avançou 5,3 pontos percentuais, de 11,3% para 16,6% no mesmo intervalo. Entre os idosos, destaca-se o aumento da parcela de pessoas com 65 anos ou mais, que chegou a 11,6% da população total em 2025.

De acordo com o IBGE, a população com menos de 30 anos não apenas perdeu participação relativa, como também encolheu em termos absolutos: caiu 10,4%, passando de 98,2 milhões em 2012 para 88,0 milhões em 2025.

A população masculina apresenta perfil etário mais jovem que a feminina. Em 2025, em todas as faixas até 24 anos, o número de homens superava o de mulheres. No grupo de 25 a 29 anos, os contingentes eram praticamente iguais, com 3,9% da população total cada. A partir dos 30 anos, no entanto, as mulheres passam a ser maioria em todas as faixas etárias.

Leia também: O que novas pesquisas revelam sobre o envelhecimento e por que ele pode não ser inevitável como se pensava

Segundo o relatório, a mortalidade dos homens é maior que a das mulheres em cada grupo etário, por isso a proporção entre os sexos tende a diminuir com o aumento da idade. Há mais mulheres idosas do que homens. Entre os que têm 65 anos ou mais, o instituto aponta que há, aproximadamente, 75,9 homens para cada 100 mulheres.

O Instituto estima que a Região Norte apresentou a maior concentração populacional nos grupos mais jovens, com 41,5% de sua população com menos de 24 anos de idade, em 2025. As Regiões Sudeste e Sul, por outro lado, registraram os menores percentuais de população nessa faixa, com 31,1% e 31,7%, respectivamente, e a média nacional situou-se em 33,7%.

* Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves